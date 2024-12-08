Шведский лыжник заявил, что доминирование норвежцев разрушает спорт

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Швед Калле Хальфварссон заявил, что дела в лыжных гонках будут идти все хуже и хуже, поскольку никто не может бросить вызов сборной Норвегии, болельщики которой теряют интерес к соревнованиям.
Второй этап Кубка мира сезона-2024/25 проходит в норвежском Лиллехаммере
«Как обычно, здесь собралось около двадцати человек. Хорошо, что нет моря зрителей, когда дела идут настолько плохо», — цитирует Хальфварссона Aftonbladet.
На вопрос о низкой о посещаемости швед ответил: «Я не удивлен, здесь каждый год так. Я думаю, что дальше будет только хуже и хуже. Мне кажется, даже норвежцы считают, что это ужасно неинтересно, когда они постоянно выигрывают и никто не бросает им вызов. Нужно что-то менять, иначе наш спорт будет разрушен».
Российские лыжники отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на международной арене с марта 2022 года.