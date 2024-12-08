Шведский лыжник заявил, что доминирование норвежцев разрушает спорт

На вопрос о низкой о посещаемости швед ответил: «Я не удивлен, здесь каждый год так. Я думаю, что дальше будет только хуже и хуже. Мне кажется, даже норвежцы считают, что это ужасно неинтересно, когда они постоянно выигрывают и никто не бросает им вызов. Нужно что-то менять, иначе наш спорт будет разрушен».