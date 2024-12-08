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Терезе Йохауг с большим отрывом победила в скиатлоне на этапе КМ в Лиллехаммере

Норвежская лыжница четырёхкратная олимпийская чемпионка Терезе Йохауг стала победительницей скиатлона на 20 км (10 км классикой + 10 км свободным стилем) в рамках второго этапа Кубка мира — 2024/2025 в Лиллехаммере.

Источник: Zuma\TASS

Она преодолела дистанцию за 54 минуты 31,5 секунды.

Второй результат показала ещё одна представительница Норвегии Хейди Венг, проигравшая лидеру 42,6 секунды, а тройку призёров замкнула американская лыжница Джессика Диггинс (+43,1).

Это вторая подряд победа Терезе Йохауг на этапе в Лиллехаммере. До этого она не побеждала на соревнованиях с 2022 года из-за перерыва в карьере, связанного с рождением дочери.

Лыжные гонки. Кубок мира, женщины. 2-й этап.
Скиатлон, 20 км:

  1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 54.31,5 секунды.
  2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 42,6.
  3. Джессика Диггинс (США) +43,1
  4. Эбба Андерссон (Швеция) +47,1.
  5. Астрид Слинн (Норвегия) +50,1.
  6. Йонна Сундлинг (Швеция) + 1.36,0.