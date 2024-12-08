Терезе Йохауг с большим отрывом победила в скиатлоне на этапе КМ в Лиллехаммере

Она преодолела дистанцию за 54 минуты 31,5 секунды.
Второй результат показала ещё одна представительница Норвегии Хейди Венг, проигравшая лидеру 42,6 секунды, а тройку призёров замкнула американская лыжница Джессика Диггинс (+43,1).
Это вторая подряд победа Терезе Йохауг на этапе в Лиллехаммере. До этого она не побеждала на соревнованиях с 2022 года из-за перерыва в карьере, связанного с рождением дочери.
Лыжные гонки. Кубок мира, женщины. 2-й этап.
Скиатлон, 20 км:
- Терезе Йохауг (Норвегия) — 54.31,5 секунды.
- Хейди Венг (Норвегия) — отставание 42,6.
- Джессика Диггинс (США) +43,1
- Эбба Андерссон (Швеция) +47,1.
- Астрид Слинн (Норвегия) +50,1.
- Йонна Сундлинг (Швеция) + 1.36,0.