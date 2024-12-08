Без русских лыжников норвежцы сжирают друг друга. Атмосфера в лучшей сборной мира портится на глазах

К третьему году отстранения российских лыжников от международных стартов высказывания иностранных соперников, в частности норвежцев, о них сильно изменились.
Начиналось в 2022-м все в духе:
«Я не буду уделять этому много времени, но считаю, что принятое решение [об отстранении россиян от международных стартов] было правильным. Посмотрим, чем все это закончится», — цитата лидера сборной Норвегии Йоханнеса Клэбо.
Затем от того же Клебо были такие слова:
— Обидно, что их не допускают к участию, ведь все знают, что это хорошие лыжники, с которыми у меня было много крутых поединков. Но есть фон, который все еще существует, который не изменился со временем. Мое отношение к этому не изменилось с того момента, когда мы впервые заговорили об этом, но ты скучаешь по этим дуэлям и прошлому. В то же время я понимаю, что все осталось так, как есть.
К концу 2024-го норвежская сборная в развале. Нет, лыжники все также побеждают, занимают места друг за другом в протоколах как минимум до топ-6, но кое-что уже давно не так. Командную тактику применять не к кому, достойных соперников из других стран за время отсутствия россиян у них не появилось, а взаимоотношения в сборной между спортсменами стали далекими от семейных.
«Снижение мировой конкуренции в лыжах и ухудшение отношений в норвежской команде — естественное следствие отсутствия российских лыжников, не только Большунова. Но и общее отсутствие конкуренции со стороны других стран для норвежских мужчин. У женщин все иначе, к счастью. Очень распространено мнение, что норвежские мужчины на данный момент слишком превосходят остальных. Нет ни Большунова, ни немцев, ни шведов, которые могли бы составить им конкуренцию. Есть французы и Пеллегрини, но только в спринте. Все надеются, что военные действия в Украине скоро закончатся, и все вернется в нормальное русло, в том числе и в спорте», — заявил журналист NRK Янн Петтер Сальтведт для Sport24.
Слова журналиста подтвердил и лыжник Симен Крюгер.
«За годы без России между нами больше конкуренции. Мы стараемся быть добрее друг к другу, но в конце концов мы соперники. Каждому должно быть предоставлено право использовать свой собственный шанс. Есть баланс, но мы, наверное, были более осторожны раньше, когда Норвегия соперничала против Большунова. Раньше у нас была скорее командная тактика», — приводит слова Крюгера VG.
Разговоры о не самой позитивной атмосфере в команде, когда речь идет о гонках, возникли не на пустом месте. На первом этапе Кубка мира в финской Руке у сборной Норвегии многие заметили отсутствие командной тактики.
В масс-старте на 20 км коньком новичок лыжной команды Андреас Фьюрен Рее попытался убежать в отрыв. В прежние времена все остальные из норвежцев начали бы работать на него, не дав никому и близко достать Рее, но не сейчас. Мартин Ниенге и Харальд Амундсен вместо этого отправились в погоню за сокомандником, чтобы пресечь попытку побега. Вот до чего лыжников довело отсутствие россиян и конкуренции от тех, кто остался.
«Ты не хочешь это делать (догонять того, кто сбежал), но мы все хотим победить. Кажется, это выглядело немного неправильным, но друг для друга мы заклятые соперники. Потому так выходит. У нас в команде есть четкое понимание, что нужно извлекать пользу из своих сильных сторон. Было безумно круто, что Рее пошел в отрыв. У него невероятный рывок, и он занял отличную позицию, но Амундсену тоже была нужна победа, поэтому он ликвидировал просвет. И нормально, что в конце он победил», — сказал Ниенге.
Амундсен также не остался в стороне от комментариев:
— Все полностью изменилось. Уровень сборной Норвегии очень высок. Нельзя никого отпускать в отрыв. То, что при этом запрещено догонять, полная ерунда. Мы не можем дать кому-то возможность убежать только потому, что это норвежец, позволяя более слабому иностранцу подтягивать группу. Тогда можно просто остановиться.
Рее, несмотря на такие действия со стороны Ниенге и Амундсена, не в обиде. Парень все понимает.
— Я много раз был телезрителем, и считаю, что сильнейшие на старте тут — норвежцы. Будет скучно, если мы не будем соперничать друг с другом. Как телезрителю, мне бы хотелось видеть, как соревнуются лучшие. Я думаю, это справедливо.
Получается, Кубок мира в 2024-м у парней = чемпионат Норвегии. И это явно что-то новенькое для Клебо и его банды. Когда долгие годы лыжники наступали себе на горло ради других, а сейчас такого не требуется — это шок для них. Теперь они могут сжирать друг друга официально, никто ведь не обостряет ситуацию в гонках, будучи в других по цвету комбинезонах. И очевидно, это приведет только к обострению отношений в коллективе.
Россиянам тут проще. У наших до такого никогда не дойдет, потому что командная тактика всегда не особо приветствовалась. В России этому не учат. Только пару лет назад на международных стартах Большунов и компания начали пробовать что-то такое для борьбы с норвежцами, но довести историю до ума не успели — команду отстранили. У нас и десять лет назад сокомандники соперничали друг с другом, не делая никому поблажек, и сейчас продолжают. И, если к норвежцам со стороны экспертов уже есть вопросы из серии «Как так вы не помогаете своему победить?», к россиянам точно не будет.
Виктория Дмитриева