Без русских лыжников норвежцы сжирают друг друга. Атмосфера в лучшей сборной мира портится на глазах

— Обидно, что их не допускают к участию, ведь все знают, что это хорошие лыжники, с которыми у меня было много крутых поединков. Но есть фон, который все еще существует, который не изменился со временем. Мое отношение к этому не изменилось с того момента, когда мы впервые заговорили об этом, но ты скучаешь по этим дуэлям и прошлому. В то же время я понимаю, что все осталось так, как есть.