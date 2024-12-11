Бородавко — о состоянии Большунова: он настроен стартовать и не намерен пропускать гонки

«Он прошёл полное обследование в Москве. Противопоказаний к его стартам нет, но нужно тщательно контролировать состояние организма. Саша настроен стартовать и не намерен пропускать гонки», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.