Большунов возвращается на Кубок России. Ждем новую зарубу с Устюговым?

Нет места в этом рейтинге у олимпийского чемпиона Сергея Устюгова. Он уже традиционно пропустил этапы в Вершине Теи, зато раньше других приехал в Чусовой. Два года назад сезон он также начинал в Пермском крае, где с ходу взял золото в коньковом спринте. Изначально в Чусовом Сергей не планировал бежать три гонки, но, так как этап тоже проходил в формате мини-тура, выступил во всех. В общем зачете этапа он занял 7-е место. В прошлом сезоне в Чусовом тоже планировался мини-тур, но этап был отменен из-за сильных морозов.