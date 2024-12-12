Вяльбе не согласна с тем, что в опросе ВЦИОМ футбол опережает лыжный спорт

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Лыжный спорт в рейтинге национальных видов спорта должен опережать футбол. Такое мнение ТАСС высказала глава Ассоциации лыжных видов спорта России и Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, комментируя итоги опроса ВЦИОМ о национальных видах спорта в стране.
Хоккей национальным видом спорта назвали 27% респондентов, фигурное катание и футбол — по 9%, лыжные спорт — 6%.
«Не хочу сказать, что для меня хоккей или фигурное катание не являются национальными видами спорта, но я не согласна с тем, что им является футбол. Должны ли лыжные гонки быть выше футбола? Однозначно», — сказала Вяльбе.
Согласно опросу ВЦИОМ, большинство российских граждан (79%) считают, что в стране существует национальный спорт. Вслед за лыжным спортом идут гимнастика и самбо — по 5%, реже к национальным видам спорта россияне относят биатлон (3%), борьбу (3%) и русскую лапту (2%).
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 7 декабря 2024 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.