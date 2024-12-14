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Фалеева и Терентьев выиграли спринт на этапе Кубка России

Фалеева и Терентьев победили в спринте на третьем этапе Кубка России в Чусовом.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Лыжники Анастасия Фалеева и Александр Терентьев стали победителями спринтерских гонок свободным стилем на третьем этапе Кубка России в Чусовом (Пермский край).

Результат Фалеевой — 3 минуты 27,83 секунды. Второе место заняла Татьяна Сорина (отставание 0,25 секунды), третье — Алена Баранова (+0,61).

Терентьев показал время 3 минуты 5,59 секунды. Вторым стал Сергей Устюгов (+0,47), третьим — Сергей Забалуев (+0,69).

Этап Кубка России в Чусовом завершится в воскресенье.