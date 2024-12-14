Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Большунов пока не задумывался о пропуске сезона, заявил Бородавко

Бородавко: Большунов не думал о пропуске сезона, чтобы поправить здоровье.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пока не задумывался о пропуске сезона, чтобы поправить свое здоровье, заявил РИА Новости старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

В субботу Большунов не смог выйти в полуфинал спринтерской гонки свободным стилем на третьем этапе Кубка России в Чусовом (Пермский край).

«Результат Большунова стал следствием болезни и снижения его функциональных и физических кондиций. Из-за недомогания и дополнительных обследований был полностью изменен тренировочный процесс, он практически не тренировался. Пока у Большунова не было мыслей пропускать сезон, чтобы восстанавливать свое здоровье, но этот вопрос лучше задать ему самому», — сказал Бородавко.