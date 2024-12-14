Большунов пока не задумывался о пропуске сезона, заявил Бородавко

«Результат Большунова стал следствием болезни и снижения его функциональных и физических кондиций. Из-за недомогания и дополнительных обследований был полностью изменен тренировочный процесс, он практически не тренировался. Пока у Большунова не было мыслей пропускать сезон, чтобы восстанавливать свое здоровье, но этот вопрос лучше задать ему самому», — сказал Бородавко.