Губерниев после нового провокационного заявления Вяльбе: «Думаю, ей стоит покинуть пост президента ФЛГР»

Губерниев в эксклюзивном комментарии корреспонденту Sport24 Петру Шатрову сказал по поводу слов Вяльбе следующее: «Я не знаю, может, у Елены Валерьевны есть какая-то проблема. Как говорится, у кого что болит, тот о том и говорит. Если честно, она уже столько глупостей наговорила, что обращать особого внимания не хочется. Все уже привыкли к этому. Думаю, ей стоит покинуть пост президента ФЛГР и сосредоточиться на чем-то другом. Ее неизбрание в исполком ОКР говорит само за себя. Люди, принимающие решения, уже все понимают».