Губерниев после нового провокационного заявления Вяльбе: «Думаю, ей стоит покинуть пост президента ФЛГР»

Сегодня, 14 декабря, вышло интервью Вяльбе, в котором она высказалась о своем предложении сбросить бомбу на Лондон: «Не хочу оправдываться. Знаю, что любят и уважают только сильных». В том же интервью президент Федерации лыжных гонок России затронула достаточно пикантную тему, сказав: «Если муж ходит на сторону, он должен делать это так, чтобы не обижать. Жена не должна знать об этом».
Губерниев в эксклюзивном комментарии корреспонденту Sport24 Петру Шатрову сказал по поводу слов Вяльбе следующее: «Я не знаю, может, у Елены Валерьевны есть какая-то проблема. Как говорится, у кого что болит, тот о том и говорит. Если честно, она уже столько глупостей наговорила, что обращать особого внимания не хочется. Все уже привыкли к этому. Думаю, ей стоит покинуть пост президента ФЛГР и сосредоточиться на чем-то другом. Ее неизбрание в исполком ОКР говорит само за себя. Люди, принимающие решения, уже все понимают».