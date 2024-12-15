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Лыжник Большунов занял второе место в гонке преследования на этапе Кубка России

Победителем стал Илья Семиков.

Источник: AP 2024

ТАСС, 15 декабря. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов показал второй результат в гонке преследования на 15 км на третьем этапе Кубка России. Соревнования проходят в городе Чусовой Пермского края.

Победителем стал Илья Семиков с результатом 38 минут 24,4 секунды. Большунов финишировал с отставанием 29,8 секунды. Третьим стал Сергей Ардашев (отставание — 48 секунд).

Большунов пропустил масс-старт на предыдущем этапе Кубка России, чтобы пройти дополнительное обследование. Во время подготовки к сезону он переболел коронавирусом. На третьем этапе Большунов не смог выйти в полуфинал спринта, в гонке свободным стилем на 15 км он стал вторым, уступив Андрею Мельниченко 0,8 секунды на финише.

Победительницей в женской гонке преследования на 10 км с результатом 30 минут 10,8 секунды стала Елизавета Маслакова. Второе место заняла Екатерина Смирнова (+1,9), третье — Дарья Непряева (+2,1).

Четвертый этап Кубка России пройдет в Кирово-Чепецке с 22 по 23 декабря.