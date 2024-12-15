Лыжник Большунов занял второе место в гонке преследования на этапе Кубка России

Большунов пропустил масс-старт на предыдущем этапе Кубка России, чтобы пройти дополнительное обследование. Во время подготовки к сезону он переболел коронавирусом. На третьем этапе Большунов не смог выйти в полуфинал спринта, в гонке свободным стилем на 15 км он стал вторым, уступив Андрею Мельниченко 0,8 секунды на финише.