Большунову нужно продолжить плановое лечение в Москве, заявил Бородавко

«Александр уже улетел в Москву, где он будет продолжать плановое лечение. Ему надо продолжать восстановление, потому что пока он не может выдерживать высокий темп на протяжении всей гонки. Он строго соблюдает все рекомендации, сейчас же надо закончить необходимые процедуры. Дальше по плану Александр выступит в Кирово-Чепецке», — сказал Бородавко.