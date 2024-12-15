Большунову нужно продолжить плановое лечение в Москве, заявил Бородавко

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов после соревнований в Чусовом улетел в Москву, чтобы продолжить восстановление, назначенное врачами, заявил РИА Новости старший тренер сборной России Юрий Бородавко.
Большунов в воскресенье стал вторым, уступив победителю гонки Илье Семикову 29,8 секунды. Соревнования проходили в Чусовом (Пермский край).
«Александр уже улетел в Москву, где он будет продолжать плановое лечение. Ему надо продолжать восстановление, потому что пока он не может выдерживать высокий темп на протяжении всей гонки. Он строго соблюдает все рекомендации, сейчас же надо закончить необходимые процедуры. Дальше по плану Александр выступит в Кирово-Чепецке», — сказал Бородавко.