«Серёга спас мою гонку!» Поступок Устюгова — самое крутое, что случилось на Кубке России

На гонке Сергея это сказалось, поскольку тренировочная лыжа явно его тормозила, а вот Савелий сумел отыграть огромное отставание и включиться в борьбу за медали, но проиграл финишную разборку за бронзу Сергею Ардашеву. Коростелёв на финише дождался Устюгова и тепло поблагодарил его за то, что он сделал: «Серёга, спасибо огромное, ты спас мою гонку. Если бы не ты, не знаю, что бы я делал».