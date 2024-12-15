У олимпийской чемпионки Сметаниной парализовало часть тела после инсульта

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. У четырехкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Раисы Сметаниной после инсульта парализовало правую часть тела, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Об этом ТАСС сообщил ее брат Федор Сметанин.
Сметанина сейчас находится в реанимации, она подключена к аппарату ИВЛ.
«Произошел обширный инсульт, состояние ее оценивают как стабильно тяжелое, — сказал Сметанин. — Она находится в сознании — открывает глаза, ест, но не разговаривает, парализовало правую сторону — рука не работает».
«Врачи делают все, что могут, но лечение может растянуться надолго», — подчеркнул он.
Сметаниной 72 года, в ее активе также пять серебряных и одна бронзовая медаль Олимпийских игр. На чемпионатах мира Сметанина завоевала четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.