Норвежец Нюэнгет выиграл гонку на этапе Кубка мира в Давосе

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Норвежский лыжник Мартин Нюэнгет стал победителем гонки на 20 км классическим стилем на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.
Спортсмен прошел дистанцию за 55 минут 37,8 секунды. Вторым стал финн Ийво Нисканен (отставание 13,1 секунды), третье место занял француз Уго Лапалус (+35,1). Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо показал пятый результат (+1.06,7).
Женская гонка на 20 км классическим стилем также пройдет в воскресенье и начнется в 16:00 мск.
Российские лыжники отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на международной арене с марта 2022 года.