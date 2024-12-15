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Норвежец Нюэнгет выиграл гонку на этапе Кубка мира в Давосе

Норвежский лыжник Нюэнгет выиграл гонку на 20 км классическим стилем на этапе КМ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Норвежский лыжник Мартин Нюэнгет стал победителем гонки на 20 км классическим стилем на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

Спортсмен прошел дистанцию за 55 минут 37,8 секунды. Вторым стал финн Ийво Нисканен (отставание 13,1 секунды), третье место занял француз Уго Лапалус (+35,1). Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо показал пятый результат (+1.06,7).

Женская гонка на 20 км классическим стилем также пройдет в воскресенье и начнется в 16:00 мск.

Российские лыжники отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на международной арене с марта 2022 года.