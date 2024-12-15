Лыжница Йохауг стала третьей в гонке на этапе Кубка мира

Ранее по окончании сезона-2021/22 Йохауг заявила об уходе из спорта по окончании сезона‑2021/22, а в январе 2023 года сообщила о беременности, в мае того же года у нее родилась дочь. В августе норвежка объявила о возобновлении карьеры и сообщила о намерении выступить на домашнем чемпионате мира в Тронхейме. Помимо четырех побед на Олимпийских играх, на ее счету 14 золотых медалей чемпионатов мира.