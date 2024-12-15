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Лыжница Йохауг стала третьей в гонке на этапе Кубка мира

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Четырехкратная олимпийская чемпионка норвежка Тереза Йохауг стала третьей в гонке на 20 километров классическим стилем на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе (Швейцария).

Источник: Спорт РИА Новости

Победу в гонке одержала другая норвежка Астрид Слинд, показавшая время 1 час 2 минуты 38,4 секунды. Второе место заняла финка Кертту Нисканен (+10,1 секунды), а Йохауг отстала от Слинд на 13,5 секунды.

Ранее по окончании сезона-2021/22 Йохауг заявила об уходе из спорта по окончании сезона‑2021/22, а в январе 2023 года сообщила о беременности, в мае того же года у нее родилась дочь. В августе норвежка объявила о возобновлении карьеры и сообщила о намерении выступить на домашнем чемпионате мира в Тронхейме. Помимо четырех побед на Олимпийских играх, на ее счету 14 золотых медалей чемпионатов мира.

Российские лыжники отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на международной арене с марта 2022 года.