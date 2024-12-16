Большунов не выиграл ни одной гонки за три недели. Объясняем, что с ним происходит

Вкратце: вычёркивает из памяти то, что уже было, и сосредотачивается на том, что будет. Начинает всё с чистого листа. Конечно, не вычеркнуть из памяти девять олимпийских наград, три из которых золотые, звание чемпиона мира, добытое в фантастической борьбе с норвежцами каким-то безумным ускорением, три десятка побед на Кубке мира и хрустальные глобусы. В прошлом сезоне он шёл к победам в каждой индивидуальной гонке во всех соревнованиях, но болезнь прервала эту впечатляющую серию.