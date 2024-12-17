Вяльбе про СВО: «В команде не обсуждаем. У кого-то родственники уже не вернулись. Чтобы лишний раз не нагнетать»

— Нет. Ну, у кого-то там есть друзья, у кого-то родственники уже не вернулись… И чтобы лишний раз не нагнетать. Мы помогаем, мы собираем деньги, мы что-то отправляем туда. Вот федерация Курской области очень помогала, и отдельно тренеры собирали…