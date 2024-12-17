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Вяльбе про СВО: «В команде не обсуждаем. У кого-то родственники уже не вернулись. Чтобы лишний раз не нагнетать»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе дала интервью, в котором в числе прочего была затронута тема российской специальной военной операции на Украине.

Источник: РИА "Новости"

— Не обсуждаете СВО в команде?

— Нет. Ну, у кого-то там есть друзья, у кого-то родственники уже не вернулись… И чтобы лишний раз не нагнетать. Мы помогаем, мы собираем деньги, мы что-то отправляем туда. Вот федерация Курской области очень помогала, и отдельно тренеры собирали…

— А чем помогаете?

— Спортивные вещи делали. Ну, не то, что мы там приехали и устраивали какой-то флешмоб, а тренеры отдельно собирались… Мы не находимся в стороне. Но проводить какие-то собрания на эту тему и что-то говорить — нет, — приводит слова Вяльбе «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что Вяльбе высказалась о развлекательных событиях в России во время СВО: «Вся страна впасть в уныние не должна. Это большой грех».