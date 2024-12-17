Вяльбе про СВО: «В команде не обсуждаем. У кого-то родственники уже не вернулись. Чтобы лишний раз не нагнетать»

— Не обсуждаете СВО в команде?
— Нет. Ну, у кого-то там есть друзья, у кого-то родственники уже не вернулись… И чтобы лишний раз не нагнетать. Мы помогаем, мы собираем деньги, мы что-то отправляем туда. Вот федерация Курской области очень помогала, и отдельно тренеры собирали…
— А чем помогаете?
— Спортивные вещи делали. Ну, не то, что мы там приехали и устраивали какой-то флешмоб, а тренеры отдельно собирались… Мы не находимся в стороне. Но проводить какие-то собрания на эту тему и что-то говорить — нет, — приводит слова Вяльбе «Комсомольская правда».
Ранее сообщалось, что Вяльбе высказалась о развлекательных событиях в России во время СВО: «Вся страна впасть в уныние не должна. Это большой грех».