Олимпийская чемпионка Сметанина продолжит лечение в Санкт-Петербурге

«Самое ценное, что есть у человека, — здоровье. Все эти дни мы переживаем за нашу прославленную лыжницу Раису Петровну Сметанину, которая перенесла инсульт. От себя лично, всех лыжников и неравнодушных к лыжному спорту жителей нашей страны, хочу поблагодарить министра здравоохранения России Михаила Альбертовича Мурашко, который помог организовать дальнейшее лечение Раисы Петровны в медицинском центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Михаил Альбертович выполнил как свой гражданский, так и профессиональный долг», — сообщил Семенюк.