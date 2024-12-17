Олимпийская чемпионка Сметанина продолжит лечение в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина, перенесшая инсульт, продолжит лечение в Санкт-Петербурге, сообщил в Telegram‑канале глава Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк.
Ранее представитель федерации Константин Собянин заявил РИА Новости, что Сметанина перенесла инсульт и находится в реанимации в республиканской больнице Коми. Позднее Семенюк сообщил, что Сметанина находится в крайне тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
«Самое ценное, что есть у человека, — здоровье. Все эти дни мы переживаем за нашу прославленную лыжницу Раису Петровну Сметанину, которая перенесла инсульт. От себя лично, всех лыжников и неравнодушных к лыжному спорту жителей нашей страны, хочу поблагодарить министра здравоохранения России Михаила Альбертовича Мурашко, который помог организовать дальнейшее лечение Раисы Петровны в медицинском центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Михаил Альбертович выполнил как свой гражданский, так и профессиональный долг», — сообщил Семенюк.
Раисе Сметаниной 72 года, она чемпионка Олимпиад в Инсбруке (1976), Лейк-Плэсиде (1980) и Альбервиле (1992), четырехкратная чемпионка мира, первая в истории спортсменка, выигравшая 10 медалей на зимних Играх.