Большунов примет участие в «Гонке чемпионов»

«Позавчера мы получили окончательное согласие на участие Александра Большунова. Это одно из самых громких имен в лыжах. Кроме того, еще мы будем анонсировать возвращение в строй Натальи Терентьевой», — заявил Пак.
Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.
6 декабря старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что Большунов переболел коронавирусом.
7 декабря президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала Большунова спортсменом года в России.
«Гонка Чемпионов» пройдет в Рязани 4 и 5 января. Участниками соревнований станут 40 лыжников и биатлонистов из России и Белоруссии.