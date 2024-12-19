Дмитрий Дубровский: «Предпосылки к участию россиян в Олимпиаде-2026 еще есть»

— Не скрою, что предложения такие некоторым спортсменам поступали. Были страны, хотевшие рекрутировать к себе наших лидеров с прицелом на Олимпиаду-2026. Но мы выдержали натиск. Мне кажется, работа, которую проводит наша федерация и тренерские штабы сборных в плане морально-патриотического духа имеет свои плоды. Ребята нацелены на результат и надеются, что российская команда будет допущена в том или ином статусе и вновь станет отстаивать честь страны на самых престижных международных соревнованиях. Поэтому уже год-полтора, как нет никаких обращений о смене гражданства. И мы рады, что удалось сохранить костяк лидеров — той четверки, выигравшей командное серебро на Олимпиаде-2022. Только Ирина Аввакумова закончила карьеру, но она и планировала это сделать. А Женя Климов, Данил Садреев продолжили выступать. Как и лидеры у женщин в лице Саши Кустовой и Кристины Прокофьевой. У них хороший настрой. Они подтвердили свои позиции на этапах Кубка России. А скоро полетят на сборы в Казахстан, где проведут матчевую встречу с местными спортсменами. Там же мы планируем проверить и наш резерв, в том числе тех ребят, которые в январе поедут на российско-китайские Игры на Сахалине.