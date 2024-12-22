Олимпийская чемпионка Терентьева провела первую гонку после рождения дочери

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Лыжница Дарья Непряева одержала победу в гонке на 5 километров классическим стилем на четвертом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке (Кировская область), ее старшая сестра олимпийская чемпионка Наталья Терентьева провела первую гонку за полтора года.
Непряева преодолела дистанцию за 14 минут 2,9 секунды. Второе место заняла Елизавета Маслакова (отставание — 8,9 секунды), третье время показала Екатерина Никитина (+11,8).
Терентьева заняла седьмое место (+19,6), лыжница провела первую гонку с весны 2023 года. В августе у спортсменки и ее мужа призера Олимпийских игр Александра Терентьева родилась дочь.
Позже в воскресенье состоится мужская гонка классическим стилем на 10 километров. Этап Кубка России в Кирово-Чепецке завершится 23 декабря спринтерскими гонками.