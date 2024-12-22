Олимпийская чемпионка Терентьева провела первую гонку после рождения дочери

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Лыжница Дарья Непряева одержала победу в гонке на 5 километров классическим стилем на четвертом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке (Кировская область), ее старшая сестра олимпийская чемпионка Наталья Терентьева провела первую гонку за полтора года.