Наталья Терентьева вернулась в гонки после рождения дочери. Но проиграла родной сестре

«Конечно, тяжело было. Отвыкла от таких скоростей, от работы на износ. Но я рада вернуться и испытывать свой организм. Без этого сложно. Я не думала, что смогу сразу бороться с лидерами. От эмоций сейчас распирает, просто очень рада. Ни о каком результате речь вообще не шла, думала только о том, как правильно разложиться», — сказала Наталья после финиша в эфире «Матч ТВ».