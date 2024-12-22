Что за гонку подарили российские лыжники болельщикам! Всё решила секунда

По ходу всей дистанции шла борьба между троими спортсменами. Победитель мини-тура в Чусовом Илья Семиков задавал скорость с самого старта, но он ушёл в гонку раньше главных конкурентов. Семиков отлично разложился, здорово прошёл финишную часть, и, возможно, если бы он стартовал позже, расклад мог быть другим. Но в итоге Семиков третий — всего в 1,8 секунды от победителя, Савелия Коростелёва.