Клебо легко выиграл спринт и захватил лидерство на «Тур де Ски». Он и многодневку возьмёт?

А именно шведки и считались главными претендентками. Конкретно — Линн Сван и Йоханна Хагстрём. Сван не смогла выйти дальше из четвертьфинала даже лаки-лузером, а Хагстрём в своём забеге упала. Дальквист уверенно прошла в решающий забег, но поломка палки перед подъёмом лишила её всех шансов. Майя метров 300−400 бежала без палки, не сдавалась, но на выходе из подъёма, когда нужно было потолкаться, она прекратила борьбу.