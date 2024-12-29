Йохауг вновь проиграла на «Тур де Ски». Но как же крута Диггинс!

В классике Диггинс лишь несколько раз за всю карьеру попадала в призы, а лучше всего классические гонки ей удавались как раз на этапах «Тур де Ски». Но ни одной победы у американки не было. Мало кто сомневался, что масс-старт практически с первого километра будет вести Терезе Йохауг — в удобном для себя темпе.