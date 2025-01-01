Великий русский лыжник вдохновил норвежца на победу на «Тур де Ски»: «Представил, что я немного Большунов»

Новогодние праздники лыжники проводят на многодневке «Тур де Ски». И россияне традиционно могли бы, но отстранение от международных стартов все еще продолжается. Поэтому пока наши пользуются редкой возможностью отдохнуть от соревнований, весь остальной мир работает.
В итальянском Тоблахе у мужчин, несмотря на отсутствие россиян, мысленно один из команды все равно присутствовал — Александр Большунов. Хотя, на самом деле, в те минуты он праздновал с семьей свой 28-й день рождения.
Спринт свободным стилем и 15-километровый масс-старт классикой на этапе остались за Йоханнесом Клебо.
Разделку на 20 км свободным стилем забрал Харальд Амундсен — чемпион «Тур де Ски» прошлого сезона. Коллеге Клебо по сборной удалось выиграть и гонку преследования на 15 км классическим стилем.
В общем, вся борьба еще впереди, но у Амундсена есть невероятное преимущество. Сан Саныч, сам того не зная, помогает норвежцу побеждать.
После разделки выяснилось, что действующий обладатель Кубка мира Амундсен вдохновляется техникой Большунова. После победной 20-километровки Харальд заявил TV2 следующее:
— Вчера я сидел и смотрел старые гонки Большунова. Я пытался изучить его технику. Это вдохновило меня быть сильнее.
Норвежский лыжник отметил одно яркое преимущество Большунова на лыжне.
— У него хороший баланс на лыжах, и он постоянно добавляет. Я хотел сделать также. Я попробовал представить, что я немного Большунов.
Учитывая итог гонки, представлять себя в образе россиянина — то, что также помогло Амундсену победить. Интересно, сказал ли он спасибо Александру за вдохновение в соцсетях?
Виктория Дмитриева