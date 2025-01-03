Швейцарка выиграла спринт классическим стилем на «Тур де Ски»

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Швейцарская лыжница Надин Фендрих победила в спринте классическим стилем на «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
В финале швейцарка преодолела дистанцию за 2 минуты 57,63 секунды, опередив шведку Линн Сван после фотофиниша. Третьей стала норвежка Хейди Венг (+0,6).
Четырехкратная олимпийская чемпионка и трехкратная победительница «Тур де Ски» норвежка Тереза Йохауг не сумела пробиться в полуфинал.
Гонка стала пятой в рамках «Тур де Ски», она входит в зачет пятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам. В субботу, 4 января, мужчины и женщины пробегут скиатлон. «Тур де Ски» завершится 5 января.
В конце сентября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе отстранение российских спортсменов от международных соревнований до конца сезона-2024/25.