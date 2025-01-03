Терезе Йохауг на «Тур де Ски» живёт отдельно от сборной Норвегии

«Для меня это было очень важно. Когда мы вместе, я даже чувствую себя лучше. И мне не приходится испытывать терзания совести по поводу того, что семья далеко. Особенно когда наступает Рождество.



Очень благодарна Лыжной ассоциации за эту возможность. И очень стараюсь, чтобы муж и дочка не беспокоили остальную команду. Пока всё идёт хорошо. Очень ценю, что руководство согласно, и остальные спортсмены считают, что всё в порядке», — приводит слова Йохауг VG.