Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Терезе Йохауг на «Тур де Ски» живёт отдельно от сборной Норвегии

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг на «Тур де Ски» передвигается на отдельной машине с семьёй, а также питается отдельно от команды, чтобы избежать болезней.

Источник: Getty Images

«Для меня это было очень важно. Когда мы вместе, я даже чувствую себя лучше. И мне не приходится испытывать терзания совести по поводу того, что семья далеко. Особенно когда наступает Рождество.

Очень благодарна Лыжной ассоциации за эту возможность. И очень стараюсь, чтобы муж и дочка не беспокоили остальную команду. Пока всё идёт хорошо. Очень ценю, что руководство согласно, и остальные спортсмены считают, что всё в порядке», — приводит слова Йохауг VG.

Многодневка «Тур де Ски» — 2024/2025 проходит с 28 декабря по 5 января в Италии. 2 января действующий победитель гонки Харальд Амундсен снялся с соревнований из-за больного горла.