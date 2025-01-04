«Так и живём». Губерниев иронично высказался о снятии Большунова с Гонки чемпионов

«А Большунов в Гонке чемпионов не бежит! Вроде заболел, так и живём… Увы и ах… Побежит теперь прославленный лыжник Митрошин!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Отметим, что Митрошин пока не одержал ни одной личной победы в карьере на Кубке России.
Таким образом, в сегодняшней (4 января) квалификации Гонки чемпионов из лыжников выступят:
1. Александр Терентьев.
2. Алексей Червоткин.
3. Илья Семиков.
4. Иван Якимушкин.
5. Егор Митрошин.
6. Андрей Мельниченко.
7. Артём Мальцев.
8. Денис Спицов.
9. Савелий Коростелёв.
10. Сергей Ардашев.