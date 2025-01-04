«Так и живём». Губерниев иронично высказался о снятии Большунова с Гонки чемпионов

Комментатор Дмитрий Губерниев иронично высказался о решении трёхкратного олимпийского чемпиона 2022 года, чемпиона мира российского лыжника Александра Большунова сняться с Гонки чемпионов (совместные соревнования топовых российских лыжников и биатлонистов), которая пройдёт в Рязани с 4 по 5 января.