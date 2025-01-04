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Российских лыжников-олимпийцев перепутали с биатлонистами

Российских лыжников Анастасию Кулешову и Александра Терентьева, участвующих в «Гонке чемпионов», перепутали с биатлонистами. Об этом сообщает в Telegram-канале журналист Дмитрий Занин.

Источник: https://vk.com/nalyzhi

Занин показал фото подготовленных для болельщиков автограф-карт, на которых лыжники названы биатлонистами. Кулешова в своем Telegram-канале задалась вопросом, как ей подписывать эти карточки.

Терентьев — двукратный бронзовый призер Олимпийских игр-2022 в Пекине (в спринте свободным стилем и командном спринте классикой). Кулешова — бронзовый призер Олимпиады-2018 и чемпионата мира-2019 в эстафете.

«Гонка чемпионов» проходит в Рязани 4 и 5 января. В ней принимают участие многие титулованные российские лыжники и биатлонисты, в том числе олимпийская чемпионка Наталья Терентьева и чемпион мира Антон Бабиков.