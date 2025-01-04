Бородавко рассказал о состоянии Большунова

«У Большунова легкое недомогание и першение в горле, поэтому решили поберечь себя и не участвовать в стартах, чтобы не переросло в более серьезное заболевание. До сегодняшнего утра не было известно будет ли Большунов стартовать. У Саши было огромное желание пробежать в “Гонке чемпионов”. Но все-таки решили, что правильнее не стартовать и поберечься к следующим стартам.



До сегодняшнего дня ничего серьезного не было, кроме першения и легкой заложенности в носу. Трудно сказать, сколько Саше понадобится для восстановления. Он продолжает тренироваться, но, думаю, участвовать в созреваниях пока неправильно, потому что все это может перерасти в более серьезное заболевание, как это уже было неоднократно. Лучше вылечиться и потом соревноваться здоровым», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.