Йоханнес Клебо выиграл скиатлон на этапе «Тур де Ски», Пеллегрино стал вторым

Дистанцию 10+10 км Клебо преодолел за 49.29,0. Вторым финишировал двукратный серебряный призёр ОИ и чемпион мира в спринте, итальянский лыжник Федерико Пеллегрино. Тройку лучших замкнул норвежец Ян Томас Йенссен.
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025, 6-й этап. Скиатлон, 10 + 10 км (классика + конёк). Мужчины:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 49.29,0.
- Федерико Пеллегрино (Италия) — отставание 2,4.
- Ян Томас Йенссен (Норвегия) +3,9.
- Ховард Мосеби (Норвегия) +4,6.
- Мика Фермойлен (Австрия)
- Фридрих Мох (Германия)