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Йоханнес Клебо выиграл скиатлон на этапе «Тур де Ски», Пеллегрино стал вторым

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем скиатлона в рамках шестого этапа многодневки «Тур де Ски» — 2024/2025, который проходит в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Источник: Getty Images

Дистанцию 10+10 км Клебо преодолел за 49.29,0. Вторым финишировал двукратный серебряный призёр ОИ и чемпион мира в спринте, итальянский лыжник Федерико Пеллегрино. Тройку лучших замкнул норвежец Ян Томас Йенссен.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2024/2025, 6-й этап. Скиатлон, 10 + 10 км (классика + конёк). Мужчины:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 49.29,0.
  2. Федерико Пеллегрино (Италия) — отставание 2,4.
  3. Ян Томас Йенссен (Норвегия) +3,9.
  4. Ховард Мосеби (Норвегия) +4,6.
  5. Мика Фермойлен (Австрия)
  6. Фридрих Мох (Германия)