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«Мама показала, кто в доме хозяйка». Губерниев — о Терентьевой в Гонке чемпионов — 2025

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итоги квалификации Гонки чемпионов — 2025, которая прошла сегодня, 4 января, на лыжно-биатлонном комплексе «Алмаз» в Рязани.

Источник: РИА "Новости"

«Лыжникам сегодня непривычно выступать. Народу-то много! А спортсмены привыкли к стае волков и семейству медведей в качестве зрителей. Биатлонисты на людях и для людей выступают. Наталья мощна. Мама вернулась и показала, кто в доме хозяйка. Равных ей нет.

Хочу с ней бежать командный спринт на Олимпиаде! Вероника Степанова сообщает!!!» — написал Губерниев в своём аккаунте в телеграмм-канале.

Напомним, олимпийская чемпионка Наталья Терентьева стала победительницей гонки на 8 км в рамках квалификации лыжниц на эстафету Гонки чемпионов — 2025.