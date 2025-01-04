«Мама показала, кто в доме хозяйка». Губерниев — о Терентьевой в Гонке чемпионов — 2025

«Лыжникам сегодня непривычно выступать. Народу-то много! А спортсмены привыкли к стае волков и семейству медведей в качестве зрителей. Биатлонисты на людях и для людей выступают. Наталья мощна. Мама вернулась и показала, кто в доме хозяйка. Равных ей нет.
Хочу с ней бежать командный спринт на Олимпиаде! Вероника Степанова сообщает!!!» — написал Губерниев в своём аккаунте в телеграмм-канале.
Напомним, олимпийская чемпионка Наталья Терентьева стала победительницей гонки на 8 км в рамках квалификации лыжниц на эстафету Гонки чемпионов — 2025.