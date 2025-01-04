В Рязани стартовала уникальная гонка лыжников и биатлонистов. Вам понравилось?

На эстафетах атмосфера наверняка будет ещё круче. Тут уже никто в поддавки играть не будет. Если резюмировать именно квалификацию — классно, что идея воплотилась в жизнь. Понятно, что есть над чем работать. Задним умом все крепки, и недостатки замечать гораздо проще, чем достоинства. Эстафета, и это несомненно, получится просто зажигательной. Вот тогда и можно будет делать выводы.