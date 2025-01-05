Русские звезды лыж и биатлона разыграли 12 млн рублей. Олимпийские призеры сделали гонку

В Рязани на «Гонке чемпионов» лыжники и биатлонисты встретились, чтобы посоревноваться не против друг друга, а совместно.
По итогам квалификации на глазах у переполненных трибун были сформированы 10 команд на смешанную эстафету (лыжница, лыжник, биатлонистка, биатлонист). На следующий день спортсмены под аналогичный многотысячный состав зрителей на стадионе «Алмаз» вышли на решающую гонку с призовым фондом в 12 млн рублей. Вот только распределение по этапам оказалось провальным.
На первом этапе бежали лыжницы. Первые 4 км дистанции соперниц на себе тащила Екатерина Никитина (команда Логинова). Замыкала десятку Алина Пеклецова (команда Червоткина), которая еще в квалификации показала, что находится не в лучшей форме. С 5 км в лидеры вышла Наталья Терентьева (команда Халили). Отрыв, правда, так и не сделала. На этой трассе это попросту невозможно было сделать. На финише 8-километровки было столпотворение. Из-за того, что коридор был очень узким, не обошлось без падений и спотыканий.
Первой на второй этап своего партнера — Андрея Мельниченко — отправила Татьяна Сорина (команда Бажина). Евгения Крупицкая (команда Лазовского) стала второй — в гонку из ее команды убежал Сергей Ардашев. Терентьеву чуть подзатерли, поэтому Артем Мальцев ушел третьим.
Без интриги обошлось и у парней. Полидировать удалось Мельниченко, Денису Спицову (команда Емерхонова), Алексею Червоткину, Ивану Якимушкину (команда команда Логинова). Затем вперед вышел Савелий Коростелев (команда Смольского). Он пытался разгонять группу, даже добился того, что часть соперников отстала, но не более того. На передачу эстафеты приехали семь лыжников. Первым стал Ардашев, вторым — Коростелев, а третьим — Александр Терентьев (команда Терентьева). В итоге, по сути, лыжные этапы оказались не нужны в этой гонке. Оторваться было негде. Все так и катили группой. И это читалось заранее.
Дальше в гонку на 6 км убежали биатлонистки. И вот тут уже началось веселье. После лежки белоруска Динара Смольская (команда Смольского) вывела свою команду вперед. Наталия Шевченко (команда Терентьева) уступала 3,7 секунд. Виктория Сливко (команда Бажина) замыкала топ-3 — 8 секунд от Смольской. После стойки на первую позицию выбралась Анастасия Шевченко (команда Червоткина). Смольская с двумя непопаданиями была в секунде. Анастасия Гришина (команда Емерхонова) также подтянула своих — 5 секунд от Шевченко. С небольшим просветом шла Тамара Дербушева (команда Логинова).
К заключительному этапу образовалась четверка лидеров. Все благодаря Смольской, А. Шевченко, Гришиной и Н. Шевченко, которая обошла Дербушеву на финише. Растеряли все шансы на призы команды Кулешовой и Лазовского, потому что Ирина Казакевич (команда Кулешовой) зашла на круг, а Анна Сола из Белоруссии (команда Лазовского) — на 2. Их отставания были более 50 секунд.
До первого рубежа у мужчин вместе шли Антон Смольский (команда Смольского), Евгений Емерхонов (команда Емерхонова), Антон Бабиков (команда Червоткина) и Эдуард Латыпов (команда Терентьева). После лежки их осталось трое — Смольский взял два дополнительных патрона. Кирилл Бажин находился недалеко от лидеров, но до стойки вплотную не подошел, а на рубеже схватил два штрафных круга. Дуэль между Емерхоновым, Бабиковым и Латыповым закончилась в пользу Эдуарда. Он совладал со стрельбой и умчался за победой.
Емерхонов был в паре секунд, но ходом предсказуемо уступил более титулованному сопернику. Бабиков наошибался в самый ответственный момент, но гарантировал своим третье место. Никто из оппонентов не смог подобраться к чемпиону мира.
На финише Мария Истомина, Терентьев, Н. Шевченко и Латыпов праздновали завоевание 2 млн рублей. Алена Баранова, Спицов, Гришина и Емерхонова получили 1 млн 800 тысяч. Пеклецова, Червоткин, А. Шевченко и Бабиков выиграли 1 млн 600 тысяч рублей. Остальные участники «Гонки чемпионов» также не остались без денежных призов.
Виктория Дмитриева