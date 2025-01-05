Русские звезды лыж и биатлона разыграли 12 млн рублей. Олимпийские призеры сделали гонку

На первом этапе бежали лыжницы. Первые 4 км дистанции соперниц на себе тащила Екатерина Никитина (команда Логинова). Замыкала десятку Алина Пеклецова (команда Червоткина), которая еще в квалификации показала, что находится не в лучшей форме. С 5 км в лидеры вышла Наталья Терентьева (команда Халили). Отрыв, правда, так и не сделала. На этой трассе это попросту невозможно было сделать. На финише 8-километровки было столпотворение. Из-за того, что коридор был очень узким, не обошлось без падений и спотыканий.