Клебо и Йохауг предсказуемо выиграли «Тур де Ски». Они и на чемпионате мира зажгут

После победы в классическом спринте и скиатлоне Клебо вообще снял все вопросы, так как его преимущество над ближайшим соперником превысило две минуты. То есть в гору он мог забираться не спеша, не тратя лишних сил. Именно так он и сделал, предоставив остальным бороться за победу в конкретной гонке и разбираясь в борьбе за второе и третье места в общем зачёте.