Йохауг — о победе на «Тур де Ски»: не собиралась быть здесь. Рада, что решила участвовать

«Это было потрясающе, похоже на предыдущие разы, когда я поднималась на эту гору. Мне она нравится, на самом деле. Тяжело, непросто, больно, но мне нравится.



Я чувствовала, что мне нужны соревнования. Когда отсутствуешь два года, чувствуешь, что упустила возможность подталкивать себя. Я подталкиваю себя, когда я здесь и когда соревнуюсь с другими девушками. Это не было моей целью в этом сезоне, потому что я не собиралась быть здесь, но всякое случается. Рада, что решила участвовать в “Туре”, — приводит слова Йохауг сайт FIS.