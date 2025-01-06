«Это было потрясающе, похоже на предыдущие разы, когда я поднималась на эту гору. Мне она нравится, на самом деле. Тяжело, непросто, больно, но мне нравится.
Я чувствовала, что мне нужны соревнования. Когда отсутствуешь два года, чувствуешь, что упустила возможность подталкивать себя. Я подталкиваю себя, когда я здесь и когда соревнуюсь с другими девушками. Это не было моей целью в этом сезоне, потому что я не собиралась быть здесь, но всякое случается. Рада, что решила участвовать в “Туре”, — приводит слова Йохауг сайт FIS.
Йохауг — о победе на «Тур де Ски»: не собиралась быть здесь. Рада, что решила участвовать
Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала свою победу в лыжной многодневке «Тур де Ски».
«Это было потрясающе, похоже на предыдущие разы, когда я поднималась на эту гору. Мне она нравится, на самом деле. Тяжело, непросто, больно, но мне нравится.