В Германии спортсменка вместо призовых за победу получила шампунь

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Победительница квалификации Тура двух ночей по прыжкам на лыжах с трамплина получила за победу в квалификации гигиенический набор, сообщает BR 24.
Тур двух ночей является женским аналогом Турнира четырех трамплинов. Победу в квалификации на этапе в Гармиш-Партенкирхене одержала немка Селина Фрайтаг, она получила за первое место гель для душа, шампунь и четыре полотенца. Комментатор телеканала ARD Свен Ханнавальд по ходу эфира выступил с критикой награды, учитывая, что мужчинам за победу в квалификации полагалось 3200 евро.
«Нам обязательно стоит об этом подумать. Процесс уже идет. Выбор полотенца и геля для душа немного неудачный. Наверное, разумнее было бы вообще ничего не дарить. Придумаем что-нибудь вместе с оргкомитетом на следующий год», — сказал после этого спортивный директор Немецкой лыжной ассоциации (DSV) Хорст Хюттель.
Отмечается, что по ходу мужской квалификации на трибунах было около 10 тысяч зрителей. На шедшей следом женской квалификации было около 3 тысяч болельщиков. Организаторы по громкоговорителю призывали зрителей не покидать трибуны по ходу женской части соревнований.
Победительницей Тура двух ночей стала Ника Превц из Словении, сестра олимпийского чемпиона 2022 года Петера Превца.