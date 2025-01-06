В Германии спортсменка вместо призовых за победу получила шампунь

«Нам обязательно стоит об этом подумать. Процесс уже идет. Выбор полотенца и геля для душа немного неудачный. Наверное, разумнее было бы вообще ничего не дарить. Придумаем что-нибудь вместе с оргкомитетом на следующий год», — сказал после этого спортивный директор Немецкой лыжной ассоциации (DSV) Хорст Хюттель.