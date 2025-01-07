Йоханнес Клебо отказался от поцелуев со своей девушкой из-за страха заболеть перед ЧМ

«Мне нужно держаться на небольшом расстоянии, вот это сейчас будет ключевым моментом. Она отмечала Новый год в Мадриде, поэтому сегодня ей будет разрешено быть на дистанции в два метра. Посмотрим, удастся ли мне увидеть её ещё раз, прежде чем я поеду на высоту. Контакта будет мало. Не знаю, когда я увижу её в следующий раз. Возможно, в последнюю субботу на чемпионате мира», — приводит слова Клебо Nettavisen.