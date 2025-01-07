Драма в последний момент Турне четырёх трамплинов — 2025. Фаворита остановил ветер!

Одним из главных спортивных событий новогодних праздников в Европе традиционно является Турне четырёх трамплинов. В январе 2025-го легендарное сражение летающих лыжников проходило уже в 73-й раз.
Его исход вплоть до самой последней попытки казался всем очевидным: фаворит соревнований австриец Штефан Крафт должен был забрать нового «Золотого орла» спустя 10 лет после первого подобного трофея.
Но в Бишофсхофене разразилась настоящая драма.
«Это серьёзный удар»
31-летний Крафт выиграл первый этап в Оберстдорфе и стал восьмым в Гармиш-Партенкирхене. По-настоящему прорывным для австрийца получился Инсбрук. Пролетев 132,5 метра на глазах 22 тысяч болельщиков, он стал лучшим и признался, что мечтал победить здесь с самого детства. Этот результат позволил Штефану выйти в лидеры зачёта.
Крафт уже выигрывал «Золотого орла» ровно 10 лет назад в сезоне-2014/2015. Тогда 21-летний начинающий спортсмен победил только в Обердорфе, но ему хватило очков, чтобы стать чемпионом.
К финалу Турне-2025 в Бишофсхофене Штефан Крафт подошёл максимально заряженным. В прошлом сезоне он уже выигрывал этот этап в рамках турнира. Он стал победителем квалификации и был лидером перед финальной попыткой, поэтому должен был исполнить её последним. Но когда подошла его очередь, в дело вмешался ветер. Попытку задержали почти на 10 минут, а когда Штефану всё же разрешили стартовать, он явно перегорел.
Полёт был неудачным. Третий результат в Бишофсхофене опустил Крафта на третье место в общем зачёте. «Золотой орёл» достался Даниэлю Чофенигу.
«Ждать так долго — это не смешно. Сегодня это было нечестно. Но таков спорт на открытом воздухе. Для меня это серьёзный удар. “Орёл” так и не захотел прийти ко мне», — заявил после финиша разочарованный Крафт.
«Достиг всего, чего хотел»
Впрочем, австрийские болельщики вряд ли остались разочарованы, ведь турне всё равно выиграл их соотечественник. Чофениг, как и Крафт, выиграл по два этапа. Но более ровное выступление Даниэля (третьи места в Обердорфе и Инсбруке) позволило ему обойти Штефана в общем зачёте.
22-летний Даниэль Чофениг, который одержал свою первую личную победу на Кубке мира только в декабре 2024-го, с блеском провёл турне.
«Это невозможно описать, это прекрасно! Всё, чего я хотел достичь, я достиг сегодня», — прокомментировал успех Чофениг, получивший вместе с трофеем 100 тысяч швейцарских франков (около 11,3 млн. рублей по курсу).
На втором месте оказался ещё один австриец Ян Хёрль.
«Это очень больно. Я не могу справиться с этим так быстро. Мне горько. Но как команда мы провели отличный тур», — заявил после финиша Хёрль.
За всю историю турне это третий тройной подиум австрийцев. Ранее подобное происходило в 1975 году (в общем зачёте победил Вилли Пюрстль) и в 2012 году (на верхней ступени пьедестала был Грегор Шлиренцауэр).
А где Кобаяси и Пашке?
На 73-м Турне четырёх трамплинов хватало провалов фаворитов.
Японец Рёю Кобаяси феерил весь прошлый сезон: сначала выиграл турне, не победив при этом ни на одном этапе, затем занял второе место в общем зачёте Кубка мира, уступив австрийцу Штефану Крафту, а после замахнулся на мировой рекорд, пролетев над землёй почти 300 метров.
Кобаяси, конечно, хотел получить четвёртого в своей коллекции «Золотого орла», но текущий сезон складывается для олимпийского чемпиона Пекина неудачно. К турне он подошёл на 17-м месте в Кубке мира. В Обердорфе он стал только 18-м, в Гармиш-Партенкирхене — 28-м, в Инсбруке — 20-м, а в Бишофсхофене — 24-м. В итоге прошлогодний победитель оказался лишь 15-м.
Немцы же, не выигрывавшие турне с 2002 года, связывали свои надежды с лидером Кубка мира Пиусом Пашке. Но он выступил неудачно и даже упустил свою первую строчку. Даниэль Чофениг, помимо всех призов за турне, забрал себе и промежуточное лидерство в Кубке мира сезона-2024/2025.
Юлия Сидорова