Драма в последний момент Турне четырёх трамплинов — 2025. Фаворита остановил ветер!

К финалу Турне-2025 в Бишофсхофене Штефан Крафт подошёл максимально заряженным. В прошлом сезоне он уже выигрывал этот этап в рамках турнира. Он стал победителем квалификации и был лидером перед финальной попыткой, поэтому должен был исполнить её последним. Но когда подошла его очередь, в дело вмешался ветер. Попытку задержали почти на 10 минут, а когда Штефану всё же разрешили стартовать, он явно перегорел.