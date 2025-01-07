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Российский лыжник перешел под флаг Словении

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Победитель Универсиады в лыжных гонках Валерий Гонтарь сменил спортивное гражданство с российского на словенское, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Источник: Спорт РИА Новости

На данный момент у 31-летнего лыжника в профиле указан флаг Словении.

Гонтарь является победителем Универсиады 2017 года в гонке на 10 км классическим стилем. На чемпионате России его лучшим результатом является 12-е место в эстафете.