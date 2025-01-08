Рекламу сладостей с полуобнаженным Йоханнесом Клебо сняли с эфира из-за волны критики

Этот рекламный ход вызвал неоднозначную реакцию у общественности. Несколько крупных норвежских СМИ опубликовали материалы, где собрали мнения экспертов по маркетингу. Они заявили, что реклама с Клебо выходит за рамки дозволенного, особенно если учитывать, что она, в частности, направлена на детей.