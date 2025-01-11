Татьяна Сорина: Нужно для начала стать лучшей в России, а потом думать об Олимпиаде

— Лично для меня достаточно. Потому что конкуренция в России выросла. И нужно для начала стать лучшей у себя в стране, чтобы думать уже об Олимпиаде. Понятно, что не всегда получается набрать лучшую свою форму. Тем более после 2022 года я один сезон пропустила, уйдя в декрет. В прошлом году полсезона пропустила из-за травмы. У меня было мало гонок, не удалось отбегать весь сезон — не позволяло здоровье. Нынешний сезон также пока проходит не так, как я хотела, — его начало получилось смазанным. И всё это мотивирует выступать дальше, доказывать, что ты лучшая. И надеюсь в оставшейся части сезона наверстать и выступить гораздо успешней. А там хочется, чтобы нас допустили до Олимпиады и мы там успешно выступили. Я со своей стороны сделаю для того всё возможное.