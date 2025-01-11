Татьяна Сорина: Нужно для начала стать лучшей в России, а потом думать об Олимпиаде

На следующей неделе российские лыжники возобновят сезон четвертым этапом Кубка России в поселке Мирный под Казанью. Это будет их первый официальный старт в 2025 году. Среди участников — олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Татьяна Сорина.
В интервью «Известиям» она оценила свои результаты в сезоне, высказалась о состоянии главной звезды российских лыж, олимпийской чемпионки и обладательницы Кубка мира — 2022 Натальи Терентьевой, а также выразила надежду на попадание на ближайшую Олимпиаду-2026 в Италии.
— Как оцените свое выступление в текущем сезоне?
— Не очень хорошо оцениваю. Еще не было у меня как таковой формы — постепенно втягиваюсь после болезни. Поэтому еще не было хороших стартов в нынешнем сезоне.
— Наталья Терентьева вернулась после пропущенного в связи с декретом сезона. Насколько она успела вернуть свою форму?
— Она молодец — очень быстро вернулась. И достаточно хорошие результаты показывает. Дальше будет видно, как она прибавит. Впереди у нас еще гонки в Кубке России, и там Наталья способна выступить еще лучше.
— С ней можно соревноваться, когда она в своей оптимальной форме?
— Я думаю, да. Речь не только обо мне, к примеру. Есть и интересная молодежь, которая постепенно прибавляет и подпирает всех нас, лидеров. Конкуренция у нас сейчас довольно серьезная.
— Насколько наши лыжники и лыжницы будут конкурентоспособны на международной арене, если завтра снимут запреты?
— Трудно ответить, поскольку мы не бегаем вместе с иностранными лыжниками. Тяжело сравнивать себя с ними. Я смотрю периодически этапы Кубка мира, но трудно оценить, насколько там участники сейчас сильнее нас, потому что мы в этих соревнованиях не выступаем.
— Следите за ситуацией с другими видами спорта, чьих российских представителей в конце прошлого года начали допускать до международных соревнований в нейтральном статусе? Ждете, что вскоре вслед за пловцами, фигуристами и конькобежцами допустят и лыжников?
— Не знаю. Все-таки это всё разные виды спорта, они отличаются от нашего. Безусловно, я рада за других спортсменов, что они снова получили возможность выступать на международных соревнованиях. Ждать ли нам в ближайшее время того же, мне трудно сказать. Но я надеюсь, что скоро и нас допустят до международных стартов.
— Сохраняете веру, что еще можете через год поехать на Олимпиаду в Италии?
— Да, конечно, сохраняю надежду, что мы поедем туда. Верю в это. Поэтому и я, и другие девчонки с ребятами делаем всё, чтобы сейчас выступать наилучшим образом, сохранять свою форму, чтобы после допуска как можно быстрее начать показывать свою конкурентоспособность на международной арене.
— Как находите мотивацию выступать дальше во время бана? Тех соревнований, что есть, достаточно, чтобы заставлять себя продолжать тренироваться, как раньше?
— Лично для меня достаточно. Потому что конкуренция в России выросла. И нужно для начала стать лучшей у себя в стране, чтобы думать уже об Олимпиаде. Понятно, что не всегда получается набрать лучшую свою форму. Тем более после 2022 года я один сезон пропустила, уйдя в декрет. В прошлом году полсезона пропустила из-за травмы. У меня было мало гонок, не удалось отбегать весь сезон — не позволяло здоровье. Нынешний сезон также пока проходит не так, как я хотела, — его начало получилось смазанным. И всё это мотивирует выступать дальше, доказывать, что ты лучшая. И надеюсь в оставшейся части сезона наверстать и выступить гораздо успешней. А там хочется, чтобы нас допустили до Олимпиады и мы там успешно выступили. Я со своей стороны сделаю для того всё возможное.
Алексей Фомин