Линдси Вонн в 40 лет заняла шестое место в скоростном спуске на этапе КМ

Американка выиграла золото Игр-2010 в скоростном спуске и бронзу в супергиганте. Еще одну бронзу она взяла в Пхёнчхане в скоростном спуске. На ее счету также две победы на чемпионатах мира и четыре — в общем зачете Кубка мира. Вонн является рекордсменкой по числу побед в зачете отдельных дисциплин Кубка мира (16) и конкретно в скоростном спуске (восемь), а также по победам в гонках в супергиганте (28).