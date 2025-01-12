«Катастрофа для норвежских лыж». Руководитель чемпионата — об отсутствии Клебо

«Он мог бы бежать 10-километровую классику в среду. Это катастрофа для норвежских лыж, для нас как организаторов и для NRK. И не в последнюю очередь для набора персонала.



Лыжный спорт очень нуждается в пополнении, а молодые люди хотят видеть лучших. Они хотят видеть свои образцы для подражания. А он не может пройти ни одной дистанции. Это безнадежно. Считаю, что это неуважительно и неприемлемо по отношению к норвежским лыжам. Нам нужно продвигать их на рынке, но это трудно сделать без лучших», — приводит слова Скраастада NRK.