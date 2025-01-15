«Сделали такой балаган, что аж стыдно». В российских лыжах громкий скандал на ровном месте

«…Я не сказала о том, какая плохая Казань и организаторы соревнований. Я просто показала условия проживания, да, может быть, излишне эмоционально, но никого и ни в чём не обвиняла! А из этого сделали такой балаган, что аж стыдно. Не за себя. За других, которые “из мухи делают слона”. После такой ситуации теперь даже нет желания чем-то делиться и что-то показывать. Поэтому давайте просто смотреть лыжные гонки, радоваться победам, расстраиваться и переживать из-за неудач, не заходя в личную жизнь спортсменов», — написала Кулешова.