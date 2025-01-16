Савелий Коростелев: «Хочу выступать с лучшей версией Большунова»

— Нет, хотелось бы все-таки выступать с праймовым Большуновым, его лучшей версией. С тем Большуновым, который в прошлом сезоне выиграл все старты в Кубке России. Чтобы не было всяких отмазок, которые сейчас летают в интернете о том, что мои или других ребят победы в этом сезоне ничего не значат, потому что Большунов не в форме. Это не очень прикольно слушать, когда Серега Ардашев выигрывает чемпионат России, а все говорят о том, что Саша болел. Это несерьезно.