Савелий Коростелев: «Хочу выступать с лучшей версией Большунова»

16 января возобновится сезон у российских лыжников. В поселке Мирный под Казанью стартует пятый этап Кубка России. За время отстранения от международных соревнований о себе заявил ряд молодых лыжников, которые составляют конкуренцию отечественным звездам. Среди них — 21-летний Савелий Коростелев.
Еще в 2022 году он выиграл два золота и серебро на чемпионате мира среди юниоров в Норвегии. А на взрослом уровне произвел фурор на прошлогоднем чемпионате России, выиграв два золота — в командном спринте в паре с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым и в эстафете. В нынешнем сезоне на счету Коростелева две победы в гонках на 10 километров классическим стилем на этапах Кубка России.
В интервью «Известиям» он прокомментировал кризис Большунова, выразил надежду, что скоро лыжников вернут на международные соревнования и они поедут в 2026 году на Олимпиаду в Италию, а также назвал самые сложные трассы в России и объяснил, почему любит бегать при большом количестве зрителей.
— После недавней «Гонки чемпионов» в Рязани вы долго заводили трибуны, призывая болельщиков как можно громче скандировать имена участников. Любите выступать при таком скоплении людей?
— Конечно! Выступать перед таким количеством болельщиков очень приятно. Приятно, что люди смотрят на нас, наслаждаются. Приходят на трибуны, несмотря на такой неприятный ветер, какой был в Рязани в дни «Гонки чемпионов».
— В первый ее день пришло 6 тыс. зрителей, во второй — 7 тыс. Это самая большая аудитория, при которой бегали?
— Максимум, с чем могу сравнить, — это Казань и Кировск на этапах Кубка России. Там визуально кажется, что приходит много людей. Но цифра в 6 тыс. зрителей в Рязани все равно поражает — трудно насчитать столько народу на трибунах где-то еще. Поэтому очень рад, что получилось хорошо выступить при такой аудитории: и позаводить зрителей, и хорошо отбегать на трассе. Я доволен. Тем более трасса в Рязани очень необычная из-за почти полного отсутствия подъемов. Можно сказать, нестандартно легкая, и тем самым тяжелая, как бы парадоксально это ни звучало.
— А какая для вас трасса самая тяжелая?
— Наверное, Кирово-Чепецк. Очень рельефная. Еще в Малиновке новую трассу отмечу — очень тяжелая, с хорошими перепадами высот.
— По окончании квалификации в первый день «Гонки чемпионов» вы ходили на огневой рубеж биатлонистов, где вас потренировал в стрельбе Эдуард Латыпов, и вам удалось на одном из подходов попасть в три мишени из пяти. За счет чего так с нуля получалось стрелять?
— За счет того, что я незадолго до этого на сборах в Сочи уже пострелял из винтовки Эдуарда (смеется). Один раз, но все же.
— Почему захотелось пострелять?
— Просто для того, чтобы отвлечься от рутинной лыжной работы. Вот и все.
— Не хотите переквалифицироваться в биатлонисты?
— Нет-нет, пока рано об этом думать (улыбается). Каждый должен заниматься своим делом. Разве что на «Гонке чемпионов» мог бы пострелять в смешанной эстафете, поскольку старт неофициальный, это больше шоу. Можно подумать, стоит ли там ввести стрельбу и у лыжников, чтобы еще больше развлечь зрителей.
— С учетом ваших нагрузок и того, что сезон проходит зимой, как отмечаете Новый год? Приходится сдерживать себя по части питания, например потребления салата оливье?
— С салатиками ничего сложного. Я больше ел мясо и наслаждался этим. Ничем себя не ограничивал.
— Какое мясо?
— Говядина, ничего особенного. Стандартный стейк.
— Чего ждете от постновогодних этапов Кубка России?
— Трудно пока оценить свою форму, поскольку в первой половине января больше такой период, когда нужно хорошо потренироваться. Все-таки между предстоящим этапом в Казани и предыдущим в Кирово-Чепецке три недели. Во многом ближайшие соревнования покажут, чего можно ожидать от меня в оставшейся части сезона.
— В этом сезоне тяжело складываются дела у Александра Большунова, который из-за болезней не выиграл ни одного старта, а часть из них пропустил. Вы воспринимаете это как возможность для себя занять его нишу?
— Нет, хотелось бы все-таки выступать с праймовым Большуновым, его лучшей версией. С тем Большуновым, который в прошлом сезоне выиграл все старты в Кубке России. Чтобы не было всяких отмазок, которые сейчас летают в интернете о том, что мои или других ребят победы в этом сезоне ничего не значат, потому что Большунов не в форме. Это не очень прикольно слушать, когда Серега Ардашев выигрывает чемпионат России, а все говорят о том, что Саша болел. Это несерьезно.
— Может, не стоит просто читать об этом?
— Я-то не читаю. В целом мне без разницы. Просто повестка формируется такая. И от этого формируется мнение болельщиков.
— Насколько наличие праймового Большунова влияет на ваш прогресс и прогресс других молодых лыжников?
— Ну вот Саша, который был в прошлом сезоне, он в любом случае… Все за ним тянулись, все старались его обыграть. Хочется все-таки вот такого.
— А вообще возможно обыграть Большунова, когда он в форме?
— Конечно, возможно.
— И что нужно для этого сделать?
— Вылечиться ему (улыбается). А нам продолжать тренироваться и обыгрывать его.
— Вы что-то переняли от Большунова?
— Нет, мы разные по темпераменту. Я перенимаю опыт у других людей — Клебо, Устюгова. Терентьева даже.
— В чем разница в темпераменте?
— Я показываю эмоции, в отличие от многих других лыжников. Мне легче их выплеснуть, чем копить в себе.
— В декабре резко увеличилось количество допусков российских спортсменов в нейтральных статусах до международных соревнований — речь о водных видах спорта, фигурном катании, конькобежном спорте. Можно ли ждать, что скоро это коснется лыжников?
— Я очень рад, что потихоньку допускают ребят. Считаю, что лед тронулся. На мой взгляд, в обозримом будущем допустят и нас.
— Это дает повод рассчитывать, что через год поедете на Олимпиаду?
— Да. Определенно. Я всегда верил и буду верить!
Алексей Фомин