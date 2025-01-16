Терентьева одержала вторую победу после родов

Терентьева одержала вторую победу после возобновления карьеры, ранее она выиграла спринт свободным стилем на «Красногорской лыжне». В августе у спортсменки и ее мужа двукратного бронзового призера Олимпийских игр Александра Терентьева родилась дочь.