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Терентьева одержала вторую победу после родов

Лыжница Терентьева выиграла гонку на 10 км на пятом этапе Кубка России в Казани.

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 16 янв — РИА Новости. Лыжница Наталья Терентьева стала победительницей гонки на 10 километров свободным стилем на пятом этапе Кубка России в Казани.

Олимпийская чемпионка преодолела дистанцию за 23 минуты 12,1 секунды. Второе место заняла Алина Пеклецова (отставание — 0,09 секунды), тройку призеров замкнула Екатерина Смирнова (+0,11).

Терентьева одержала вторую победу после возобновления карьеры, ранее она выиграла спринт свободным стилем на «Красногорской лыжне». В августе у спортсменки и ее мужа двукратного бронзового призера Олимпийских игр Александра Терентьева родилась дочь.

Этап Кубка России в Казани проходит с 16 по 19 января на лыжно-биатлонном комплексе «Мирный». Позже в четверг пройдет мужская гонка на 15 км.