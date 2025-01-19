Большунов упал и финишировал без лыж. Коростелёв упал и стал вторым. Огонь в скиатлоне

Тут быстрее всех сориентировался Илья Семиков, который вышел вперёд и не заметил того, что было у него за спиной. А там произошёл контакт между Большуновым и Горбуновым при входе в поворот на спуске. Гоночный эпизод, но Александр в итоге упал — его едва смог объехать Ардашев, а Иван едва удержался на ногах. Большунов при всём желании уже не мог догнать лидеров, а Горбунов в итоге не попал в призы.