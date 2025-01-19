Вяльбе — о Большунове: больше не буду ничего говорить про Сашу. Оставьте его в покое

«Я больше не буду говорить ничего про Сашу. Спросили у меня три назад — ничего не поменялось. Всё у него хорошо, всё в порядке. Оставьте его просто в покое. Драматизм в мужской гонке? В этом заключается некий интерес для болельщика. Как вы выразились — драматизм.



Но я, конечно, всегда хочу, чтобы всё было поспокойнее. Чтобы спортсмены без травм, без падений доходили до финиша. Чтобы не ломали палки, другой инвентарь. Но это спорт и такие инциденты — часть спорта, часть соревнований. Это масс-старт, такое случается везде и всегда. Мы только наблюдатели, молимся чтобы никто ничего не сломал», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.